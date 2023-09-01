Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Janji Selesaikan Masalah Jiwasraya, Erick Thohir: Saya Tidak Melarikan Diri

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |16:10 WIB
Janji Selesaikan Masalah Jiwasraya, Erick Thohir: Saya Tidak Melarikan Diri
Erick Thohir yakini kasus jiwasraya selesai tahun depan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir memastikan permasalahan PT Jiwasraya (Persero) bisa selesai 2024. Erick mencatat, total aset Jiwasraya yang disita Kejaksaan Agung (Kejagung) dan sudah diserahkan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencapai Rp3,2 triliun.

“Kita baru selesai 2024, ketika ada pencairan dari Kemenkeu untuk aset yang sudah disita oleh Kejaksaan senilai Rp3,2 triliun,” ujar Erick, Jumat (1/9/2023).

Dia mengaku pihaknya membutuhkan waktu panjang untuk merampungkan seluruh perkara BUMN di sektor asuransi tersebut, imbas dari mega korupsi di internal perusahaan.

Bahkan, Erick menyebut tidak akan melarikan diri lantaran persoalan Jiwasraya yang berkepanjangan. Sebaliknya, dia berkomitmen mengawal kasus itu hingga selesai.

“Ini kan memang perlu waktu. Jadi saya tidak melarikan diri, tetapi proses ini masih perlu waktu 2-3 tahun,” katanya.

Tak hanya itu, Kementerian BUMN menargetkan penyertaan modal negara (PMN) untuk Jiwasraya cair akhir tahun ini. Adapun total PMN yang akan diterima perseroan sebesar Rp3 triliun.

Dana tersebut akan digunakan untuk mengalihkan eks pemegang polis Jiwasraya ke IFG Life.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/320/3119488/ojk-i9RE_large.jpg
OJK: Aset Jiwasraya Bisa untuk Bayar Nasabah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/21/320/3116217/ojk-4gER_large.jpg
OJK Cabut Izin Usaha Jiwasraya, Minta Segera Dibubarkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/320/3064186/jiwasraya-bayar-klaim-rp15-5-triliun-jelang-ditutup-KtZ6oX3eYx.jpg
IFG Ungkap Restrukturisasi Jiwasraya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/02/320/3057737/jiwasraya-dibubarkan-september-2024-wamen-bumn-diskusi-dengan-ojk-J23qleiJDw.jpg
Jiwasraya Dibubarkan September 2024, Wamen BUMN Diskusi dengan OJK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/31/320/3057018/4-fakta-pembubaran-jiwasraya-bulan-ini-atau-september-2024-nMxL4Ieb9F.jpg
4 Fakta Pembubaran Jiwasraya September 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/320/3054654/ditutup-2-300-pensiunan-jiwasraya-tuntut-pembayaran-rp371-miliar-e4Q5W0foaS.jpg
Ditutup, 2.300 Pensiunan Jiwasraya Tuntut Pembayaran Rp371 Miliar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement