Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Hari Beroperasi, Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Capai 96.426 Orang

Heri Purnomo , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |16:30 WIB
4 Hari Beroperasi, Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Capai 96.426 Orang
Penumpang LRT Jabodebek Meningkat. (Foto: Okezone.com/LRT)
A
A
A

JAKARTA - Penumpang LRT Jabodebek mencapai 96.426 orang dalam kurun waktu empat hari. Di mana transportasi berbasi rel ini diresmikan Presiden Joko Widodo pada 28 Agustus 2023.

Manager Public Relations LRT Jabodebek Kuswardojo mengatakan, minat masyarakat menggunakan LRT Jabodebek terus meningkat, dilihat dari bertambahnya penumpang setiap harinya.

Adapun rincian volume penumpang LRT Jabodebek pada Senin (28/8/2023) yaitu 6.475 penumpang, pada Selasa (29/8) sebanyak 28.381 penumpang, pada Rabu (30/8) sebanyak 30.519 penumpang, dan jumlahnya semakin meningkat pada Kamis (31/8) yaitu 31.051 penumpang.

LRT

"Adapun stasiun yang paling banyak melayani penumpang yaitu Stasiun Dukuh Atas dan Harjamukti," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (1/9/2023).

Dirinya pun memberikan apresiasi terhadap antusiasme masyarakat dalam menggunakan transportasi umum khususnya LRT Jabodebek.

LRT Jabodebek juga memohon maaf terkait gangguan yang terjadi beberapa hari lalu. Hal tersebut menjadi motivasi untuk LRT Jabodebek agar dapat berbenah dan meningkatkan pelayanan untuk masyarakat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/320/3174415/menhub_bertemu_kdm-F3f2_large.jpg
Bertemu KDM, Menhub Bahas LRT Bandung Raya hingga Bandara Kertajati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/320/3132912/lrt-sctU_large.jpeg
Urai Kemacetan Jakarta, Apa Kabar Proyek LRT Velodrome-Manggarai?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/320/3098970/jam-operasional-lrt-jabodebek-diperpanjang-pada-tahun-baru-ini-jadwalnya-sg9XmZuUCJ.jpg
Jam Operasional LRT Jabodebek Diperpanjang pada Tahun Baru, Ini Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/320/3092630/jumlah-penumpang-lrt-jabodebek-catat-rekor-tembus-2-juta-pada-november-2024-vQIf1CSUjb.jpg
Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Catat Rekor, Tembus 2 Juta pada November 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/320/3077834/proyek-lrt-velodrome-manggarai-capai-32-lebih-cepat-dari-target-KWxlPfKAzp.jpg
Proyek LRT Velodrome-Manggarai Capai 32%, Lebih Cepat dari Target
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/320/3043523/progres-lrt-jakarta-fase-1b-velodrome-manggarai-capai-23-15-wMvmYCX6YF.jpg
Progres LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Capai 23,15%
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement