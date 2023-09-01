4 Hari Beroperasi, Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Capai 96.426 Orang

JAKARTA - Penumpang LRT Jabodebek mencapai 96.426 orang dalam kurun waktu empat hari. Di mana transportasi berbasi rel ini diresmikan Presiden Joko Widodo pada 28 Agustus 2023.

Manager Public Relations LRT Jabodebek Kuswardojo mengatakan, minat masyarakat menggunakan LRT Jabodebek terus meningkat, dilihat dari bertambahnya penumpang setiap harinya.

Adapun rincian volume penumpang LRT Jabodebek pada Senin (28/8/2023) yaitu 6.475 penumpang, pada Selasa (29/8) sebanyak 28.381 penumpang, pada Rabu (30/8) sebanyak 30.519 penumpang, dan jumlahnya semakin meningkat pada Kamis (31/8) yaitu 31.051 penumpang.

"Adapun stasiun yang paling banyak melayani penumpang yaitu Stasiun Dukuh Atas dan Harjamukti," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (1/9/2023).

Dirinya pun memberikan apresiasi terhadap antusiasme masyarakat dalam menggunakan transportasi umum khususnya LRT Jabodebek.

LRT Jabodebek juga memohon maaf terkait gangguan yang terjadi beberapa hari lalu. Hal tersebut menjadi motivasi untuk LRT Jabodebek agar dapat berbenah dan meningkatkan pelayanan untuk masyarakat.