HOME FINANCE HOT ISSUE

Menkop Teten Colek OJK Minta Akses Pembiayaan UMKM Dipermudah

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |16:54 WIB

Menkop Teten colek OJK minta keringanan kredit UMKM (Foto: Setkab)
A
A
A

JAKARTA - Menkop UKM Teten Masduki melakukan pendekatan terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Teten meminta aturan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan bagi pelaku UMKM.

Adapun sebelumnya Presiden Joko Widodo menegaskan UMKM bisa mengakses pembiayaan bukan hanya dari modal kerja tetapi modal investasi sehingga Teten juga Kemenkop UKM memikirkan alternatif pemberian kredit.

"Ya nanti kita bahas bersama OJK. Kami sudah menyiapkan konsepnya sesuai perintah presiden. Mudah mudahan bisa segera," ujar Teten usai meresmikan ASEAN Weekend Market, Jumat (1/9/2023).

Menurut Teten, adanya credit scoring untuk UMKM bukan berarti usahanya tidak ada aset, tidak ada agunan, tidak ada kolateral.

"Tapi kolateralnya bukan dalam bentuk aset. Misalnya kesehatan usaha, kontrak bisnis dan lain-lain," tegas Teten.

Sebut saja pemerintah sekarang belanja, lanjut Teten, belanja pemerintah 40% dari UMKM yang order ke dari pemerintah. Sehingga pemerintah yang akan beli dan mestinya ini bisa dijadikan agunan juga, karena credit scoring bisa luas.

