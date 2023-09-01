LRT Jabodebek Gangguan Mulu, Menko Luhut: Orang Kawin Saja Butuh Waktu

JAKARTA – Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara soal banyaknya gangguan operasional LRT Jabodebek. Luhut menegaskan LRT Jabodebek masih dalam proses penyesuaian dengan sistem yang ada. Jadi katanya permasalahan yang terjadi tidak terlalu serius.

Hal tersebut lantaran kereta LRT Jabodebek merupakan produk baru yang dikeluarkan oleh PT INKA. Jadi masih perlu adanya berbagai perbaikan.

"Gini LRT itu gak memang masih kalibrasi saja, jadi jangan terus-terusan dibikin ribut saja. Ini kan yang buat anak bangsa baru pertama kali dibuat, apalah dulu China kemudian Jepang apa tidak alami seperti ini? Ya ngalamin lah," katanya saat di komplek Istana Kepresidenan, Jumat (1/9/2023).

Oleh karenanya, Luhut meminta kepada masyarakat untuk tidak meributkan hal-hal LRT Jabodebek banyak masalah. Karena semuanya butuh waktu.

"Jadi nggak usah terlaku ribut bilang ini begini begitu semua butuh waktu, orang kawin aja butuh waktu kok," katanya.