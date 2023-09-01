Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Presiden Jokowi Resmikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung 8 September 2023

Heri Purnomo , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |19:15 WIB
Presiden Jokowi Resmikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung 8 September 2023
Kereta Cepat Jakarta-Bandung diresmikan 8 September (Foto: Okezone)
JAKARTA Presiden Jokowi bakal meresmikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada 8 September 2023. Pada peresmian tersebut, turut hadir Perdana Menteri China Li Qiang.

"Ya nanti 8 September saya dampingi Perdana Menteri China coba ke Bandung," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Jumat (1/9/2023).

Adapun sebelumnya, pada 6 September 2023 Luhut mengatakan akan menjajal terlebih dahulu Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Hal tersebut guna mengecek keseluruhan proyek tersebut.

"Nanti akan kami coba cek tanggal 6 mestinya semua oke," Kata Luhut di Stasiun Dukuh Atas usai mendampingi Presiden Jokowi meresmikan LRT Jabodebek.

Luhut mengatakan bahwa sejauh ini proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara tersebut masih berjalan sesuai rencana dan sudah hampir selesai.

Sementara itu, PT KCIC memastikan bahwa pembangunan prasarana Kereta Api Cepat dilakukan dengan aman dan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.

