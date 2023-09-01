Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kantongi Kontrak Baru Rp15,41 Triliun, WIKA Garap Japek II Selatan Seksi 2

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |19:30 WIB
Kantongi Kontrak Baru Rp15,41 Triliun, WIKA Garap Japek II Selatan Seksi 2
WIKA siap garap japek II selatan seksi 2 (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) mencatat kontrak baru yang diraih WIKA per Juli kemarin sebesar Rp15,41 triliun. Capaian ini sekaligus meningkatkan order book yang digenggam Perseroan menjadi Rp61,39 Triliun.

Perseroan juga menyatakan siap mulai menggarap ruas jalan tol Jakarta Cikampek (Japek) II Selatan seksi 2 Setu - Sukabungah sepanjang 22,1 km.

Pembangunan seksi 2 sendiri terbagi dalam 2 paket, paket 2A membentang sepanjang 9,0 km dari SS Setu - SS Sukaragam. Sedangkan paket 2B dari SS Sukaragam - SS Sukabungah sepanjang 13,1 km.

Kontribusi terbesar pada perolehan kontrak baru tersebut berasal dari segmen infrastruktur dan bangunan gedung 40,70% sisanya dari segmen Industri, EPCC dan disusul dengan realti dan properti.

Corporate Secretary WIKA, Mahendra Vijaya mengatakan, dari sisi pemberi kerja sebagian besar proyek yang diraih oleh Perseroan berasal dari Pemerintah dan BUMN dengan skema pembayaran monthly progress. Beberapa proyek yang berhasil diperoleh Perseroan pada Juli 2023 diantaranya pembangunan Tol Japek Selatan Seksi 2 serta SPAM Wososukas segmen 2 dan 4.

"Perolehan kontrak baru ini membuktikan bahwa Perseroan masih mendapatkan kepercayaan dari para pemberi kerja, dikarenakan Perseroan masih mampu memberikan kinerja yang baik dan telah terbukti menyelesaikan proyek-proyek strategis nasional pada beberapa waktu terakhir," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/9/2023).

