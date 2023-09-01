Menteri ESDM: Blok Masela Harus On Stream 2030

JAKARTA - Menteri ESDM Arifin Tasrif meminta proyek Gas Lapangan Abadi Blok Masela sudah on stream pada 2030. Hal itu merespons pernyataan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati yang mengatakan bahwa Inpex menyatakan proyek tersebut beroperasi pada 2032.

"Tidak mau, 2030 tanggal 1 sudah harus on stream," tegasnya ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (1/9/2023).

Menurutnya, apabila pada 2030 proyek itu belum juga on stream maka Plan of Development (POD) harus dievaluasi.

"Kita evaluasi POD nya. kita ebaluasi harus komit dong mengajukan POD misalnya ini tapi syaratnya ini," jelasnya.

Arifin menambahkan, keharusan 2030 onstream lantaran pemerintah memiliki target 1 juta barel minyak per hari (bopd) dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (Bscfd) pada 2030.

"Ya kita targetnya 1 juta di 2030, Kalo makin lama gak dapet duit, ditanam mulu. Dari 15 tahun, kemarin kan janjinya 2027 tiba-tiba Shell cabut abis itu Covid ya oke lah, ada sedikit kita consider sampai 2030 tanggal 1 Januari," pungkas Arifin.