HOME FINANCE HOT ISSUE

Waskita Karya Jual Tol Pemalang-Batang, Siapa yang Mau Beli?

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |19:47 WIB
Waskita Karya Jual Tol Pemalang-Batang, Siapa yang Mau Beli?
Waskita jual tol Pemalang-Batang (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – PT Waskita Toll Road (WTR) bakal menjual jalan tol ruas Pemalang-Batang. Perseroan mencari investor strategis untuk menawarkan ruas tol tersebut.

VP Corporate Secretary WTR Alex Siwu mengatakan, Tol Pemalang-Batang merupakan salah satu dari beberapa ruas yang akan dijual ke investor. Tujuannya untuk mendorong asset recycling jalan tol yang dimiliki perusahaan.

"Ruas kami ini sudah beroperasi penuh sejak 2018. PBTR adalah salah satu dari beberapa ruas tol yang siap untuk dilepas sahamnya kepada calon investor," ujar Alex Siwu saat dikonfirmasi MNC Portal, Jumat (1/9/2023).

Alex mengatakan WTR dan induk usahanya, PT Waskita Karya Tbk, akan berpartisipasi dalam kegiatan Business Matching ASEAN Indo Pacific Forum (AIPF).

Melalui event tersebut BUMN karya ini akan mengeksplorasi kemungkinan kerja sama dengan strategic partnership atau investor yang berminat membeli Tol Pemalang-Batang.

"Waskita dan WTR akan berpartisipasi pada acara AIPF. Dalam acara tersebut kami akan memaparkan investment opportunity khususnya ruas Pemalang-Batang," ucap dia.

Tak hanya Ruas Pemalang-Batang, WTR juga akan menawarkan ruas lain yang dikelola PT Pemalang Batang Tol Road (PBTR) lewat acara AIPF.

"Melalui acara ini kami berharap dapat meningkatkan minat calon investor atas Ruas PBTR," katanya.

