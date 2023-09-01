Ini Kabar Terbaru Pertamax Jadi BBM Subsidi

JAKARTA - Pemerintah menggelar rapat koordinasi perihal kompensasi atau subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Rapat digelar seiring rencana BBM jenis RON 92 atau Pertamax bakal disubsidi pemerintah, menggantikan Pertalite.

Sementara itu, otoritas juga akan membatasi konsumsi bahan bakar RON 90 atau Pertalite. Kabar rapat koordinasi disampaikan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo. Hanya saja, lelaki yang akrab disapa Tiko itu tidak merinci hasil dari pertemuan lintas kementerian terkait.

"Mohon maaf acara terlambat, tadi ada rapat koordinasi mengenai kompensasi dan subsidi BBM jadi ini penting buat pertamina untuk," ujar Tiko saat ditemui di Menara BRILiaN, Jumat (1/9/2023).

Kementerian BUMN akan mengikuti kebijakan pemerintah untuk memberikan subsidi Pertamax dan membatasi konsumsi Pertalite.

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, pihaknya tetap mengikuti kebijakan tersebut, bila hal itu resmi menjadi aturan pemerintah.

Dia mengatakan kebijakan pembatasan atau pelonggaran konsumsi Pertalite menjadi wewenang Kementerian ESDM. Sedangkan Kementerian BUMN melalui PT Pertamina (Persero) hanya sebagai pelaksana atas kebijakan yang dirumuskan.