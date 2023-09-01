Alasan Menteri ESDM Tunjuk Irjen Jadi Plt Dirjen Minerba

JAKARTA – Alasan Menteri ESDM Arifin Tasrif menunjuk Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ESDM Bambang Suswantono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM.

Sementara, Muhammad Wafid yang sebelumnya menjabat sebagai Plt Dirjen minerba kini ditunjuk sebagai Plt Kepala Badan Geologi.

"Jadi (Badan) Geologi kan kosong, yang di sana kan Pak Wafid, jadi dijagain dulu di sana, karena tahun depan juga geologinya kan kegiatannya banyak tuh," jelasnya ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (1/9/2023).