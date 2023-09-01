Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kenapa Pintu LRT Jabodebek Tidak Bisa Terbuka hingga 10 Menit?

Heri Purnomo , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |20:56 WIB
Kenapa Pintu LRT Jabodebek Tidak Bisa Terbuka hingga 10 Menit?
LRT Jabodebek mengalami gangguan (Foto: Okezone)
JAKARTA – Kenapa pintu LRT Jabodebek tidak bisa terbuka hingga 10 menit? LRT Jabodebek kembali mengalami gangguan perjalanan.

Kali ini gangguan terjadi di Stasiun Pancoran pada Jumat (1/9/2023). Di mana pintu kereta tidak terbuka selama 10 menit. Manager Public Relations LRT Jabodebek, Kuswardojo membenarkan adanya kejadian tersebut. Di mana gangguan tersebut mengharuskan penumpang untuk dipindahkan ke rangkaian yang lain.

"Betul tadi terjadi gangguan di perjalanan yang akhirnya mengharuskan penumpang untuk dipindahkan ke rangkaian yang lain," katanya dalam keterangan tertulis.

Kuswardojo mengatakan bahwa dari adanya gangguan tersebut kemudian kereta tersebut langsung diperbaiki di lokasi oleh teknisi INKA dan KAI dan dapat dioperasikan kembali.

"Kereta berhasil hidup kembali dan beroperasi normal," katanya.

