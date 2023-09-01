Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Transaksi Nontunai di Pasar Lebih Aman untuk Pembeli-Pedagang

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |13:25 WIB
Transaksi Nontunai di Pasar Lebih Aman untuk Pembeli-Pedagang
Pasar Kramat Jati didorong penerapan transaksi nontunai. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Penggunaan transaksi dengan metode nontunai dan cardless disebut lebih aman dan mudah bagi pedagang serta pembeli.

Diketahui, Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur tengah memaksimalkan penggunaan nontunai dan cardless.

 BACA JUGA:

Regional Funding and Transaction Head Kantor Wilayah BRI Jakarta 2 Andreas Santosa mengatakan, pihaknya akan memfasilitasi pelayanan nontunai untuk para pedagang. Saat ini penggunaan pembayaran nontunai di Pasar Induk Kramat Jati masih cukup kecil dilihat dari pedagang yang telah menjadi nasabah BRI.

 BACA JUGA:

"Kami targetkan lebih dari 50% pedagang menggunakan cardless. Saat ini ada 4.000 orang pedagang dan baru 1.000 orang yang menjadi nasabah BRI (dan menggunakan cardless)," kata Andreas di Jakarta, Selasa, 23 Mei 2023.

Adapun untuk untuk perpindahan metode pembayaran harus dilakukan secara perlahan. BRI akan lebih dahulu melakukan edukasi kepada pedagang dan pembeli.

Halaman:
1 2
