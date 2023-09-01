Transaksi Nontunai di Pasar Lebih Aman untuk Pembeli-Pedagang

JAKARTA - Penggunaan transaksi dengan metode nontunai dan cardless disebut lebih aman dan mudah bagi pedagang serta pembeli.

Diketahui, Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur tengah memaksimalkan penggunaan nontunai dan cardless.

Regional Funding and Transaction Head Kantor Wilayah BRI Jakarta 2 Andreas Santosa mengatakan, pihaknya akan memfasilitasi pelayanan nontunai untuk para pedagang. Saat ini penggunaan pembayaran nontunai di Pasar Induk Kramat Jati masih cukup kecil dilihat dari pedagang yang telah menjadi nasabah BRI.

"Kami targetkan lebih dari 50% pedagang menggunakan cardless. Saat ini ada 4.000 orang pedagang dan baru 1.000 orang yang menjadi nasabah BRI (dan menggunakan cardless)," kata Andreas di Jakarta, Selasa, 23 Mei 2023.

Adapun untuk untuk perpindahan metode pembayaran harus dilakukan secara perlahan. BRI akan lebih dahulu melakukan edukasi kepada pedagang dan pembeli.