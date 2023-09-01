Hati-Hati! Riwayat Punya Pinjol Bisa Bikin Pelaku UMKM Gagal Ajukan KUR

Pelaku UMKM diminta tak memakai pinjol agar bisa ajukan KUR. (Foto: MPI)

JAKARTA - Para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ingin menggunakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI diminta jangan ada riwayat pinjaman online (pinjol).

Alasannya agar pelaku UMKM itu tidak ditolak dalam proses pengajuan KUR.

Sebagaimana diketahui, KUR sangat diminati para pelaku UMKM untuk agar usahanya bisa berkembang. Pasalnya, pelaku UMKM mendapatkan bantuan permodalan dengan suku bunga rendah, yakni 6%.

Kepala Bagian Bisnis Mikro BRI Regional Jakarta II Erik Ridha Nugraha mengatakan syarat untuk mencairkan KUR memang pelaku UMKM tidak ada boleh riwayat pinjaman komersial. Itu syarat terbaru dalam proses pengajuan KUR saat ini.

"Ketentuan saat ini para pelaku UMKM belum ada kredit komersial. Salah satunya pinjaman online," kata Erik Ridha Nugraha di Jakarta, belum lama ini.

Dia menyebut berbagai pinjaman online memang memiliki bank-bank untuk penyalur dana kepada konsumennya. Hal itu yang membuat pelaku UMKM tidak bisa mencairkan KUR karena namanya sudag tercatat melakukan pinjaman komersial di bank lain.