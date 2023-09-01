Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Begini Cara Buka Bisnis Klinik Kecantikan, Bisa Balik Modal dalam Setahun

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |19:01 WIB
Begini Cara Buka Bisnis Klinik Kecantikan, Bisa Balik Modal dalam Setahun
Cara memulai bisnis kecantikan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Cara buka bisnis klinik kecantikan menarik untuk diketahui bagi Anda yang sedang mencari inspirasi bisnis. Hal ini dikarenakan klinik kecantikan sedang digemari masyarakat Indonesia khususnya wanita.

Di mana klinik kecantikan menjadi surganya kaum hawa saat ingin me time atau mungkin hanya sekadar ingin berbelanja produk kecantikan.

Lantas berapa biaya untuk buka bisnis klinik kecantikan, berikut penjelasannya Jumat (1/9/2023).

General Manager Larissa Aestetic Center Caecilia Ruli H menyatakan pihaknya memberikan 3 peluang bagi kemitraan yang akan buka klinik kecantikan.

"Pertama toko kosmetik. Kedua Larissa Skincare yang ketiga yakni Larissa Clinic. kenapa kita memberikan 3 peluang itu, karena kadang ada calon mitra yang dia memiliki keterbatasan luasan bukan berarti dia miliki luasan yang lebih luas," ujarnya dalam acara Media Gathering Tokopedia di Yogyakarta, Jumat (1/9/2023).

"Namun dia ingin yang lebih luas. Itu butuh waktu membangun sehingga dia menyiapkan dulu luasan tertentu," tambahnya.

Kemudian, lanjut dia, mereka bisa memilih yang toko kosmetik dengan jangka semuanya 5 tahun nilai investasi toko kosmetik itu di angka Rp500 juta itu bisa berjualan seluruh produknya.

Kedua kata dia Larissa Skincare luasan bangunan 200 meter persegi sampai 350 meter persegi dengan kisaran nilai investasi Rp1,2 hingga Rp1,8 miliar tergantung dengan luasan setiap bangunan.

Halaman:
1 2
