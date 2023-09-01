Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Titi Kamal Usaha Apa? Ini Mesin Uangnya

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |20:02 WIB
Titi Kamal Usaha Apa? Ini Mesin Uangnya
Titi Kamal Usaha Apa (Foto: Instagram)
JAKARTA - Titi Kamal usaha apa? Titi Kamal adalah seorang artis dan penyanyi asal Indonesia yang dikenal dalam dunia hiburan Indonesia.

Wanita kelahiran 7 Desember 1981 ini menjadi semakin terkenal saat memerankan Maura dalam film “Ada Apa Dengan Cinta?”

Tidak hanya dalam karir, Titi Kamal dengan sang suami yakni Christian Sugiono yang juga merupakan seorang aktor ini semakin menjadi perbincangan netizen karena hubungannya yang romantis dengan sang suami dan jauh dari gosip.

Keaktifannya dalam dunia hiburan tidak membuatnya patah semangat untuk mempelajari dunia bisnis.

Berikut ini, beberapa bidang usaha yang dimiliki oleh Titi Kamal.

1. Bidang Properti

Siapa sangka, wanita 42 tahun ini memiliki bisnis properti yang terbilang sukses. Aset properti yang Titi miliki, berada di Jakarta, Bandung, dan Bali. Dia pun membagi beberapa hal yang perlu dicermati ketika hendak ingin memulai bisnis tersebut.

Istri dari Christian Sugiono ini menuturkan, bagi siapa pun yang ingin terjun di bisnis tersebut agar tidak ragu ketika memulainya.

"Terus juga perhatikan banget developer-nya, kalau bisa review developer-nya sudah bagus, sepak terjangnya sudah certified," tutur dia.

Wanita kelahiran 7 Desember 1981 ini juga mengingatkan agar para penggiat bisnis properti memperhatikan pembangunan propertinya baik aPartemen maupun rumah.

"Kita juga harus menjaga-jaga dan memperhatikan pembangunannya yang kita sudah invest apakah itu apartemen, serta juga beli tanah di lihat statusnya karena kan ada tanah sengketa atau apa," pungkasnya.

