HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Aldi Taher Punya Usaha Apa? Ini Daftarnya

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |19:24 WIB
Aldi Taher Punya Usaha Apa? Ini Daftarnya
Aldi Taher usaha apa (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTAAldi Taher punya usaha apa? Sumber kekayaan Aldi Taher membuat netizen penasaran, sejak dirinya mengatakan akan mendaftarkan diri sebagai calon legislatif (Bacaleg) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Berikut daftar penghasilan dan usaha yang dimiliki Aldi Taher saat ini.

1. Mie Ayam

Bisnis yang pertama adalah mie ayam. Dia membuka warung mie ayam di kawasan Cempaka Putih Raya, Jakarta Pusat. Adapun, nama usahanya adalah Mie Ayam Aldi Taher.

Usaha mie ayam ini menggunakan gerobakan di pinggir jalan garasi rumahnya dan beberapa kali diulas oleh beberapa food blogger.

2. Parfum

Aldi Taher mencoba berbisnis parfum, setelah masuk ke bisnis kuliner lewat sajian mie. Dia memantapkan diri terjun ke dunia bisnis selepas sembuh dari kanker kelenjar getah bening.

Kemudian Aldi Taher langsung dipercaya menjadi Chief Executive Officer (CEO) oleh sang pendiri perusahaan parfum, Tubagus Wijaya. Aldi tak mau menyia-nyiakan tawaran dari pemilik produk Parfum GWE tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
