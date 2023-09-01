APLN Bidik Proyek Properti, Ini Lokasinya

JAKARTA – PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) akan terus melanjutkan pembangunan sejumlah proyek properti di berbagai kota di Indonesia.

Corporate Secretary PT Agung Podomoro Land Tbk Justini Omas melanjutkan, pada periode ini, perusahaan juga telah merilis proyek properti baru yaitu Parkland Podomoro di Karawang, Jawa Barat.

Sementara, pembangunan dan serah terima unit di sejumlah proyek properti terus dilakukan seperti di Kota Podomoro Tenjo, Bukit Podomoro Jakarta, Kota Kertabumi Karawang, Podomoro Park Bandung, Vimala Hills Bogor, Podomoro Golf View Cimanggis, dan Podomoro City Deli Medan.

Justini Omas mengatakan, sebagai upaya untuk memitigasi risiko atas situasi ekonomi global yang masih tidak menentu, pada bulan Juli 2023, Perusahaan telah melakukan pembelian kembali (buyback) terhadap sebagian dari USD300 juta senior notes yang diterbitkan oleh anak usaha APL Realty Holdings Pte. Ltd. yang akan jatuh tempo pada bulan Juni tahun 2024.

Total nilai pokok yang dilakukan buyback sebesar USD168,04 juta (setara dengan 56% dari total keseluruhan) dengan harga 60% dari harga penerbitan (setara dengan USD100,82 juta). Setelah dilakukan pembayarannya pada 2 Agustus 2023, jumlah senior notes yang masih tersisa adalah USD 131,96 juta.

“Harapan kami melalui buyback sebagian senior notes ini beban biaya keuangan akan terus menurun, sehingga perusahaan memiliki ruang yang lebih luas untuk membiayai pengembangan proyek-proyek properti ke depan. Perusahaan juga akan terus mengoptimalkan setiap peluang, sehingga pertumbuhan bisnis akan terjaga secara berkesinambungan,” kata Justini, Jumat (1/9/2023).