HOME FINANCE PROPERTY

Permintaan Rumah Mewah di Jakarta Meningkat Pasca Pandemi, Ini Buktinya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |21:01 WIB
Permintaan Rumah Mewah di Jakarta Meningkat Pasca Pandemi, Ini Buktinya
Permintaan rumah mewah naik pasca pandemi (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Permintaan rumah mewah di Jakarta meningkat pasca pandemi. Hal itu berdasarkan hasil riset tentang Perkembangan Industri Realestat yang dilakukan oleh DPP REI Jakarta.

Hasilnya 63% developer yang menjadi responden tersebut berpendapat bahwa sebanyak perumahan menengah atas paling menarik untuk dikembangkan karena ramai peminat.

Wakil Ketua DPD Real Estatate Indonesia (REI) DKI Jakarta Bidang Riset dan Hubungan Luar Negeri Chandra Rambey mengungkapkan ramainya permintaan rumah untuk kelas menengah atas itu juga tidak luput dari pengaruh pemulihan ekonomi pasca pandemi, yang mana kalangan menengah atas cenderung lebih cepat recovery dibanding masyarakat kalangan bawah.

"Makanya memang yang bisa untuk recovery, dan recovery - nya cepat adalah menengah ke atas juga. Tentu pengembang melihatnya dari sisi itu. Berarti yang harus kita kembangkan adalah market yang punya pasar, yaitu menengah ke atas," ujar Chandra dalam paparannya pada acara Peluncuran Hasil Riset Perkembangan Industri Real Estate di Jabodetabek, Jumat (1/9/2023).

Bahkan hal peningkatan permintaan rumah kelas menengah atas itu juga berkontribusi paling besar terhadap kinerja sepanjang tahun berjalan 2023. Sebanyak 60,1% developer menilai perumahan menengah atas punya kontribusi pada kinerja positif di tahun 2023. Sedangkan untuk penjualan rumah kelas bawah hanya 28,1%.

Padahal hasil riset pada tahun 2020 menunjukan 65,5% developer mengaku produk perumahan kelas bawah/RST/FLPP paling berkontribusi dalam kinerja terbaik.

