Apakah RAM HP Berpengaruh pada Orderan Gojek? Cek Faktanya

JAKARTA- Beberapa orang bertanya apakah RAM Handphone (HP) berpengaruh pada orderan Gojek ini akan diulas. Seperti diketahui, RAM merupakan singkatan dari Random Access Memory.

Fungsi RAM yakni menyimpan data perintah dari sistem atau aplikasi secara sementara. Komponen ini juga berguna dalam menyimpan data dari aplikasi pada saat sedang digunakan. Namun, RAM juga bisa mempengaruhi tingkat kerja pada Handphone.

Lantas apakah RAM HP berpengaruh pada orderan Gojek? Jawabannya bisa memperlambat mendapatkan orderan ojek online. Tinggi rendahnya spesifikasi HP tentu akan memengaruhi performa dalam mendapatkan orderan di Gojek.

Yang paling penting, RAM HP mu harus besar mengingat driver biasanya menggunakan 2 aplikasi sekaligus.