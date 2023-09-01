Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Jelang Weekend, Cek Ada 10 Promo Menarik Kartu Kredit MNC Bank

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |13:19 WIB
Jelang <i>Weekend</i>, Cek Ada 10 Promo Menarik Kartu Kredit MNC Bank
10 Promo Menarik di Kartu Kredit MNC Bank. (Foto: Okezone.com/MNC Bank)
JAKARTA - MNC Bank memberikan banyak promo diskon spesial menjelang weekend. Nah, bagi kamu pengguna Kartu Kredit MNC Bank, dapat merasakan manfaat 10 promo menarik dengan berbagai macam keuntungan, mulai dari kelezatan kuliner hingga diskon perjalanan/traveling istimewa.

Yuk buruan dicoba biar weekend kamu makin berwarna:

1. Promo Makan di El Asador - Favoritnya Meat Lover

Bagi kamu penggemar cita rasa daging yang lezat, El Asador Restaurant di Kemang Point Building, Jakarta Selatan, menawarkan promo istimewa. Nikmati diskon 10% untuk makan dan minum dengan menggunakan semua jenis Kartu Kredit MNC Bank. Promo ini berlaku hingga akhir tahun 2023.

2. Promo Angke Restaurant - Sensasi Kuliner Istimewa

Ingin menggoda lidah dengan kelezatan kuliner khas? Angke Restaurant memiliki promo yang cocok untuk kamu. Dapatkan diskon 40% hingga Rp500 ribu dengan minimum transaksi Rp750 ribu menggunakan semua jenis Kartu Kredit MNC Bank. Promo berlaku untuk 1 kali transaksi/kartu/hari dan dapat dinikmati di beberapa outlet Angke Restaurant, seperti Angke Restaurant Kelapa Gading, Angke Restaurant Ketapang, Angke Restaurant Kedoya, Angke Restaurant PIK, dan Angke Restaurant Serpong. Rasakan sensasi kuliner istimewa dengan promo ini!

3. Promo Makan di Twist N Go Café & Restaurant

Nikmati hidangan lezat di Twist N Go Café & Restaurant dengan diskon 20% serta free upgrade dan upsize minuman. Promo ini berlaku bagi semua jenis Kartu Kredit MNC Bank dengan minimum transaksi sebesar Rp100 ribu. Manjakan lidah dengan hidangan istimewa di Twist N Go PIK Golf Island, Twist N Go Summarecon Mall Serpong, Twist N Go Express BSD, dan Twist N Go Express Mall BTM Bogor. Promo berlangsung hingga 14 November 2023, jadi jangan lewatkan kesempatan ini untuk mencicipi makanan lezat dengan penawaran spesial.

4. Cashback Isi BBM di Seluruh SPBU

Isi BBM bisa dapet cashback Rp100.000? bisa dong! Cukup isi BBM minimal Rp250.000/transaksi/kartu dengan total akumulasi transaksi Rp1.000.000 per bulannya menggunakan semua jenis Kartu Kredit MNC Bank. Cashback akan dikreditkan langsung ke kartu kredit nasabah pada bulan berikutnya setelah transaksi. Khusus untuk kartu tambahan, cashback akan diberikan kepada kartu utama. Periode promo berlaku sampai akhir tahun 2023.

