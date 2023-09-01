Benarkah Paylater Bisa Bikin Ketagihan? Berikut Penjelasannya

JAKARTA - Benarkan paylater bisa bikin ketagihan? Pertanyaan ini mungkin bisa jadi benar, tapi semua itu tergantung bagaimana si pengguna mengelolanya.

Paylater adalah sebuah konsep beli sekarang bayar nanti. Kemudahan itu yang banyak sekali diminati oleh masyarakat di Indonesia.

BACA JUGA: 5 Perbedaan Paylater dengan Pinjol yang Perlu Diketahui

Tidak sedikit mereka dengan asyiknya membeli kebutuhan tanpa memikirkan modal atau uang yang ada.

Namun, di balik kemudahan fitur paylater ini bisa menjadi ancaman bahkan bencana yang serius buat Anda yang salah menggunakannya atau berlebihan dalam penggunaannya. Pada akhirnya akan membuat tagihan menumpuk karena berlebihan dalam menggunakannya.

BACA JUGA: OJK Tutup Rekening Paylater Maba UIN Raden Mas Said

Dikutip berbagai sumber, Jumat (1/9/2023), penggunaan paylater secara berlebihan pun dapat menimbulkan kebiasaan berhutang. Kondisi ini menjadi salah satu kerugian besar yang bakal dirasakan tanpa Anda sadari.