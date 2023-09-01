Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Benarkah Paylater Bisa Bikin Ketagihan? Berikut Penjelasannya

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |19:41 WIB
Benarkah Paylater Bisa Bikin Ketagihan? Berikut Penjelasannya
Ilustrasi Pinjol (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Benarkan paylater bisa bikin ketagihan? Pertanyaan ini mungkin bisa jadi benar, tapi semua itu tergantung bagaimana si pengguna mengelolanya.

Paylater adalah sebuah konsep beli sekarang bayar nanti. Kemudahan itu yang banyak sekali diminati oleh masyarakat di Indonesia.

Tidak sedikit mereka dengan asyiknya membeli kebutuhan tanpa memikirkan modal atau uang yang ada.

Namun, di balik kemudahan fitur paylater ini bisa menjadi ancaman bahkan bencana yang serius buat Anda yang salah menggunakannya atau berlebihan dalam penggunaannya. Pada akhirnya akan membuat tagihan menumpuk karena berlebihan dalam menggunakannya.

Dikutip berbagai sumber, Jumat (1/9/2023), penggunaan paylater secara berlebihan pun dapat menimbulkan kebiasaan berhutang. Kondisi ini menjadi salah satu kerugian besar yang bakal dirasakan tanpa Anda sadari.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/16/3189174//hapus_akun_indodana_finance-BZqI_large.jpeg
Langkah-langkah Menghapus Akun Indodana Finance dengan Mudah dan Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186303//prabowo_subianto-Vgbi_large.jpg
Prabowo Bertemu Ratu Belanda Maxima, Bahas Kesehatan Finansial di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185481//prabowo_subianto-cqAE_large.jpg
Prabowo Perketat Pelaporan Keuangan Mulai 2027, Ini Aturannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/278/3175829//ihsg_sesi_i-9lkd_large.jpg
IHSG Sesi I Koreksi ke Level 8.229
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/25/3174929//mister_aladin-Aw1x_large.jpg
Liburan Nyaman Tanpa Harus Mengorbankan Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172795//ojk-DaIY_large.jpg
OJK Dorong Pengembangan Talenta Digital Keuangan Berbasis Blockchain
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement