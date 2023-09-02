Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sepekan Menguat 1,19%, Hampir Tembus Level 7.000

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |07:56 WIB
IHSG Sepekan Menguat 1,19%, Hampir Tembus Level 7.000
IHSG Sepekan Menguat. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak naik 1,19% menjadi berada pada posisi 6.977,654 dari 6.895,443 pada pekan lalu.

Hal ini tercatat dalam data perdagangan BEI selama periode tanggal 28 Agustus sampai dengan 1 September 2023 yang ditutup positif atau mengalami peningkatan. Demikian dikutip dari BEI, Sabtu (2/9/2023).

Peningkatan tertinggi selama sepekan terjadi pada rata-rata volume transaksi harian Bursa sebesar 17,28% menjadi 20,97 miliar lembar saham dari 17,88 miliar lembar saham pada sepekan yang lalu. 

Peningkatan turut terjadi pada rata-rata frekuensi transaksi harian Bursa, yaitu sebesar 6,86% menjadi 1.145.216 kali transaksi dari 1.071.730 kali transaksi pada pekan yang lalu.

Rata-rata nilai transaksi harian Bursa pekan ini meningkat sebesar 5,72% menjadi Rp10,97 triliun dari Rp10,37 triliun pada pekan sebelumnya.

Kapitalisasi pasar Bursa di pekan ini juga meningkat 1,14% menjadi Rp10.280 triliun dari Rp10.164 triliun pada pekan sebelumnya.

Sedangkan investor asing pada hari ini mencatatkan nilai beli bersih sebesar Rp504,92 miliar, dan sepanjang tahun 2023 investor asing telah mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp675,21 miliar.

