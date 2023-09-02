Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Daftar 10 Saham Paling Cuan di Minggu Ini

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |10:09 WIB
Daftar 10 Saham Paling Cuan di Minggu Ini
10 Saham Paling Kuat di Pekan Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 10 saham paling cuan selama pekan ini. Di mana Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat menguat 1,19% menjadi 6.977,654 dari sebelumnya 6.895,443 pada penutupan pekan yang lalu.

Berikut daftar saham cuan di minggu ini:

1. PT Bank Nationalnobu Tbk (NOBU) memimpin barisan saham top gainers dengan kenaikan 58,37% ke level Rp700 dari sebelumnya Rp442.

2. PT Buyung Poetra Sembada Tbk (HOKI) yang menguat 56,41% ke level Rp122 dari sebelumnya Rp78.

3. PT Widiant Jaya Krenindo Tbk (WIDI) mengalami kenaikan sebesar 49,44% ke level Rp266 dari sebelumnya Rp178.

4. PT Garda Tujuh Buana Tbk (GTBO) naik 43,59% ke level Rp560.

5. PT Isra Presisi Indonesia Tbk (ISAP) naik 37,50% ke level Rp22.

6. PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) naik 32,39% ke level Rp1.410.

