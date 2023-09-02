Harga Emas Turun 2% Sepanjang Agustus 2023

JAKARTA - Harga emas menguat tipis pada akhir perdagangan Jumat. Emas berbalik menguat karena data pekerjaan AS melambat.

Data tersebut menjadi pesan bahwa Federal Reserve kemungkinan tidak akan melakukan kenaikan suku bunga lebih lanjut dalam waktu sekarang.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange naik USD1,20 atau 0,06% menjadi USD1.967,10 per ounce. Sebelumnya emas menyentuh level tertinggi di USD1.980,20 dan terendah di USD1.960,70.

Untuk minggu ini, kontrak emas berjangka menguat 1,40%, meskipun merosot 2,00% sepanjang Agustus. Demikian dikutip dari Antara, Sabtu (2/9/2023).

Analis OANDA, Craig Erlam mengatakan, harga emas menguat kemudian turun dari level tertingginya karena data non-farm payroll (gaji non-pertanian) setidaknya, memberi sinyal bahwa suku bunga mungkin tidak akan naik lebih jauh. Ini sesuatu yang tampaknya dianggap positif oleh semua aset berisiko.

Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa AS menambah 187.000 pekerjaan pada Agustus namun tingkat pengangguran melonjak secara tak terduga menjadi 3,8% dari 3,5% pada Juli. Data ini mencerminkan dampak dari suku bunga yang tinggi dan pendinginan bertahap perekonomian AS akibat booming yang terjadi setelah lockdown akibat pandemi.

Data ketenagakerjaan yang menurun, dikombinasikan dengan ekspektasi bahwa Federal Reserve akan mempertimbangkan kembali kenaikan suku bunga bulan ini, mendukung emas.