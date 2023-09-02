Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Turun 2% Sepanjang Agustus 2023

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |07:06 WIB
Harga Emas Turun 2% Sepanjang Agustus 2023
Harga Emas Turun Sepanjang Agustus 2023. (Foto: okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Harga emas menguat tipis pada akhir perdagangan Jumat. Emas berbalik menguat karena data pekerjaan AS melambat.

Data tersebut menjadi pesan bahwa Federal Reserve kemungkinan tidak akan melakukan kenaikan suku bunga lebih lanjut dalam waktu sekarang.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange naik USD1,20 atau 0,06% menjadi USD1.967,10 per ounce. Sebelumnya emas menyentuh level tertinggi di USD1.980,20 dan terendah di USD1.960,70.

Untuk minggu ini, kontrak emas berjangka menguat 1,40%, meskipun merosot 2,00% sepanjang Agustus. Demikian dikutip dari Antara, Sabtu (2/9/2023).

Analis OANDA, Craig Erlam mengatakan, harga emas menguat kemudian turun dari level tertingginya karena data non-farm payroll (gaji non-pertanian) setidaknya, memberi sinyal bahwa suku bunga mungkin tidak akan naik lebih jauh. Ini sesuatu yang tampaknya dianggap positif oleh semua aset berisiko.

Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa AS menambah 187.000 pekerjaan pada Agustus namun tingkat pengangguran melonjak secara tak terduga menjadi 3,8% dari 3,5% pada Juli. Data ini mencerminkan dampak dari suku bunga yang tinggi dan pendinginan bertahap perekonomian AS akibat booming yang terjadi setelah lockdown akibat pandemi.

Data ketenagakerjaan yang menurun, dikombinasikan dengan ekspektasi bahwa Federal Reserve akan mempertimbangkan kembali kenaikan suku bunga bulan ini, mendukung emas.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/278/3188927/harga_emas-rLVk_large.jpg
Harga Emas Pegadaian Hari Ini 10 Desember, dari Antam, UBS dan Galeri24 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/622/3188482/harga_emas_antam-BlAS_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 8 Desember Naik Rp5.000, Dijual Rp2.409.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/622/3188368/harga_emas-JaBW_large.jpg
Harga Emas Diprediksi Tembus Rp2,5 Juta per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/622/3188335/emas_antam-3jVk_large.jpg
Daftar Terbaru Harga Emas Antam Logam Mulia Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/320/3188179/harga_emas_antam-Gy5D_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 6 Desember Turun, Cek Daftar Terbarunya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187969/emas-mKIc_large.jpg
Emas Masuk Simbara Mulai 2026, Harga Bakal Naik?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement