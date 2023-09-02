Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dukung Ekosistem, Penggunaan Kendaraan Listrik Diperbanyak

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |08:15 WIB
Dukung Ekosistem, Penggunaan Kendaraan Listrik Diperbanyak
Pengguna Kendaraan Listrik Diperbanyak. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Inisiatif dalam mendorong ekosistem kendaraan listrik terus digaungkan oleh pemerintah.

Subholding PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) turut serta dalam langkah ini dengan mengoperasionalkan memperbanyak penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas.

Direktur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara menjelaskan, PLN EPI menjadi bagian dalam mendorong proses transisi energi.

"Dari sisi core bisnis, kami memastikan pasokan biomassa dan gas sebagai energi alternatif yang lebih ramah lingkungan untuk mendukung transisi energi," kata Iwan dalam keterangan, tertulisnya, Jakarta, Minggu (2/9/2023).

Selain dalam core bisnis menjamin pasokan energi primer, PLN EPI juga melakukan inisiatif mandiri untuk turut serta mendorong ekosistem kendaraan listrik.

"Sedangkan untuk insiatif operasional, kami mengoperasikan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas dan mendorong pegawai untuk beralih ke kendaraan listrik," katanya.

