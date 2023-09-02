Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Tetap Dijual Rp1.076.000/Gram

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |10:02 WIB
Harga Emas Tetap Dijual Rp1.076.000/Gram
Harga Emas Antam Stagnan. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA- Harga emas PT Aneka Tambang (Antam) tidak mengalami perubahan pada perdagangan hari ini. Harga emas antam masih dijual Rp1.076.000 per gram.

Sama halnya pada buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan pun tidak mengalami perubahan, masih berada di level Rp956.000 per gram.

Mengutip laman logammulia.com, Sabtu (2/9/2023), cetakan emas terkecil yakni 0,5 gram, berada di level Rp588.000. Sedangkan, untuk satuan 5 gram berada pada level Rp5.155.000, dan 10 gram sebesar Rp10.255.000.

Lebih lanjut, untuk harga emas 50 gram dijual sebesar Rp50.945.000. Sementara untuk ukuran emas yang terbesar, yakni 500 gram dan 1.000 gram masing-masing dibanderol sebesar Rp508.320.000 dan Rp1.016.600.000.

Sebagai informasi, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta. Adapun sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%. Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.

Berikut rincian harga pecahan emas batangan Antam hari ini:

Emas Antam 0,5 gram = Rp588.000

Emas Antam 1 gram = Rp 1.076.000

Emas Antam 2 gram = Rp 2.092.000

Emas Antam 3 gram = Rp 3.113.000

