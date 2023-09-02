Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pertalite Bakal Diganti Pertamax Green 92, Begini Kata Menteri ESDM

Atikah Umiyani , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |11:39 WIB
Pertalite Bakal Diganti Pertamax Green 92, Begini Kata Menteri ESDM
Pertalite Bakal Dihapus Jadi Pertamax Green 92. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) bakal menghapus Pertalite dan menggantinya dengan produk Pertamax Green 92. Produk ini merupakan campuran antara Pertalite dengan etanol sehingga kualitasnya meningkat.

Menyikapi rencana perseroan, Menteri ESDM Arifin Tasir mengatakan, produksi etanol baru tahap uji coba dengan mengandalkan pasokan tebu di Jawa Timur.

"Nah sementara etanolnya kan kita belum punya, kemarin baru uji coba yang di Jawa Timur. Tapi kalau itu bisa kita produksi, sekarang ya, kan sekarang kebun-kebun di Jawa Timur mau diupayakan dengan teknologi yang dari Brazil, untuk bisa produksi itu," tuturnya ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Sabtu (2/9/2023).

Diungkapkan Arifin, apabila hal itu berhasil maka pengembangan tebu akan dilakukan di Papua.

"Nah kalau itu bisa, nanti itu rencana, ya kita lihat potensi pengembangannya di Papua. Karena dulu katanya bibit tebu itu asalnya dari Papua, pindah ke Portugis, baru ke Brazil. Nah sekarang balik ke habitatnya," paparnya.

"Kalau sudah kembali ke habitatnya, bisa tidak kita optimalkan itu? Jadi, nah kalau udah etanol nanti kita kaya Brazil jadi self relience sama green fuel," sambungnya.

Arifin pun menekankan bahwa dengan pengembangan kebun dan tebu ini tidak akan ada perebutan kebutuhan gula dan etanol.

"Kalau kebun tebunya kita gedein, produktifitas perhektarnya dibanyakin, ya nggak berebut dong. Yang penting buat makanan ada, buat energi ada." tukasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati meminta dukungan Komisi VII DPR RI lantaran 2024 pihaknya akan kembali merilis Pertamax Green 92 yang merupakan percampuran antara Pertalite dengan etanol sebanyak 7 persen sehingga Research Oktan Number akan naik dari yang semula 90 ke 92.

"Sehingga nantinya tahun depan hanya akan ada 3 produk Pertamax, yang pertama Pertamax Green 92 dengan campuran RON 90 dengan 7 persen etanol yang kita sebut E7. Kedua, Pertamax Green 95 yaitu percampuran Pertamax dengan 8 persen etanol, dan ketiga Pertamax Turbo," terangnya saat Rapat Dengar Pendapat bersama dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) hari ini, Rabu (30/9/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184585/bbm_pertalite-TIAk_large.jpg
DPR: BBM Pertalite di SPBU Jawa Timur Tak Tercampur Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3180938/bbm-1WUT_large.jpg
Soal Isu Pertalite Bercampur Air di Jatim Dicurigai Ada Rekayasa, Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175387/pertalite-3pgM_large.jpg
Pertamina Pastikan BBM Pertalite Tak Mengandung Etanol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/04/320/3082009/apakah-pertalite-bakal-dibatasi-9wt8mNhjK4.jpg
Apakah Pertalite Bakal Dibatasi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/320/3062456/pertalite-dan-pertamax-akan-dihapus-mulai-akhir-2027-1FSgRqCkNu.jpg
Pertalite dan Pertamax Akan Dihapus Mulai Akhir 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/320/3056103/kenapa-tidak-bisa-beli-pertalite-pakai-jerigen-di-spbu-rwnlTTFQJd.jpg
Kenapa Tidak Bisa Beli Pertalite Pakai Jerigen di SPBU?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement