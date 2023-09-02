Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

LRT Jabodebek Kerap Gangguan, Wamen BUMN: Kita Evaluasi untuk Penyempurnaan

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |13:10 WIB
LRT Jabodebek Kerap Gangguan, Wamen BUMN: Kita Evaluasi untuk Penyempurnaan
LRT Jabodebek Kerap Gangguan. (Foto: Okezone.com/Antara)
JAKARTA - Pemerintah secara rutin mengevaluasi performa LRT Jakarta Bogor Depok Bekasi (Jabodebek) untuk mencegah terulangnya gangguan.

Di mana gangguan terjadi sehari setelah resmi beroperasi, menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki dan menyempurnakan kinerja LRT Jabodebek.

"Kita terus lakukan evaluasi untuk penyempurnaan. Evaluasi dilakukan setiap hari. Kenyamanan dan keselamatan penumpang LRT diutamakan. Apalagi, ini baru pertama kali bagi Indonesia memiliki moda LRT," kata Wakil Menteri BUMN Rosan Perkasa Roeslani, dikutip dari Antara, Sabtu (2/9/2023).

Menurut Rosan, Kementerian BUMN juga secara intensif berkomunikasi dengan jajaran pimpinan PT Industri Kereta Api (Persero) atau Inka, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memastikan kenyamanan dan keamanan penumpang moda angkutan massal itu.

LRT

Dia mengatakan, LRT Jabodebek berperan penting untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi di kawasan metropolitan Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

"Itu tugas utama kami. Evaluasi LRT dilakukan terus-menerus," kata Rosan.

LRT Jabodebek diresmikan pengoperasiannya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Stasiun Cawang, Jakarta Timur, pada 28 Agustus 2023. Moda baru angkutan massal tersebut telah menarik minat masyarakat untuk menggunakannya. Tercatat, sejak resmi dioperasikan pada 28 Agustus 2023, LRT Jabodebek telah mengangkut penumpang sebanyak 96.426 orang hingga Kamis (31/8).

