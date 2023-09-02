Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Alasan Orang Pilih Naik Motor Dibanding Transportasi Umum di Jakarta

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |13:22 WIB
Alasan Orang Pilih Naik Motor Dibanding Transportasi Umum di Jakarta
Alasan Orang Pilih Naik Motor Dibanding Transportasi Umum di Jakarta. (Foto: Okezone.com/Antara)
JAKARTA - Masyarakat dipastikan sulit beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum karena tarifnya mahal.

Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna mengatakan, pembangunan infrastruktur transportasi umum tidak akan efektif digunakan masyarakat di Jakarta. Sebab ongkos menggunakan kendaraan bermotor dinilai masih lebih murah.

Saat ini pemerintah memang sudah mengembangkan modal transportasi yang terintegrasi. Ada transjakarta, KRL, bisa disambung ke LRT, hingga pengoeperasian MRT. Tapi untuk beralih antar moda transportasi itu masih masyarakat dibebani tarif baru.

Belum lagi, untuk mencapai satu titik yang dituju, terkadang juga masih harus menyambung dengan berjalan kaki, ataupun menggunakan ojek online. Sehingga cost yang dikeluarkan bakal lebih besar jika dibandingkan dengan menggunakan kendaraan pribadi.

"Sepeda motor sekarang hampir ada 19 juta, ditambah mobil ada sekira 4 juta, penduduk di Jakarta sekitar 11 juta, jadi jumlah kendaraan ada hampir 23 juta, kendaraan saja dua kali jumlah penduduk," kata Yayat saat dihubungi MNC Portal, Sabtu (2/9/2023).

Sedangkan jika dengan menggunakan kendaraan pribadi, katakanlah motor yang saat ini mendominasi jumlah kendaraan pribadi di DKI, maka masyarakat hanya cukup mengisi bensin yang saat ini juga diberikan subsidi oleh pemerintah. Bahkan bensin itu pun sehari juga tidak habis dalam sehari dan bisa digunakan besok harinya lagi.

"Kenapa orang milih naik motor, karena motor paling murah," sambungnya.

Yayat mengatakan seharusnya Pemerintah bisa lebih berani untuk menggelontorkan subsidi terhadap transportasi umum. Sehingga biaya menggunakan transportasi umum harus jauh lebih murah dibanding menggunakan kendaraan pribadi. Hanya dengan itu, masyarakat akhirnya bisa lebih memilih menggunakan transportasi umum.

"Kalau di Malaysia itu ada namanya MY50 atau MY100, MY50 itu artinya sekitar Rp150 ribu lebih, MY100 itu sekitar Rp300 ribu lebih, itu bisa dipakai sebulan. Kalau ada kartu itu di Jakarta, dimana orang dengan kartu yang diberikan pemerintah itu bisa pulang pergi, bisa keren bangat. Pindah ke LRT oke, pindah ke MRT oke. Kalau kita masih mahal, naik LRT paling mahal Rp24 ribu, nanti pindah ke KRL bayar lagi," kata Yayat.

