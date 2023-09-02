PLTU Besar Disuntik Mati, Polusi Udara Jakarta Normal?

JAKARTA - Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya sebesar 1,6 Gigawatt (GW) dalam posisi mati atau shutdown. Namun apakah dengan dimatikannya PLTU ini, polusi udara Jakarta dan sekitarnya kembali normal?

“Meski beberapa PLTU besar di sekitar Jakarta sudah dimatikan, ternyata polusi udara masih pada status tidak sehat. Jadi memang harus dicari titik penghasil emisinya agar solusi yang dijalankan bisa tepat sasaran,” ujar Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, Sabtu (2/9/2023).

Oleh karena itu, dirinya berharap pemerintah untuk melacak sumber polutan secara akurat.

“isu ini merebak sebelum investment plan dari JETP yang di dalamnya mengatur kebijakan investasi untuk penghentian PLTU dan diarahkan penyebabnya langsung divonis PLTU, padahal belum tentu juga,” kata Mulyanto.

Pemerintah juga perlu lebih akurat dalam melacak sumber polutan yang mengakibatkan belum terkendalinya polusi udara di Jakarta.

“Jangan hanya menyebutkan sektor-sektornya saja. Tapi titik di mana penghasil emisinya,” katanya.