Investasi Energi Terbarukan dan Kendaraan Listrik Meroket di ASEAN

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |16:13 WIB
Investasi Energi Terbarukan dan Kendaraan Listrik Meroket di ASEAN
Investasi Energi Terbarukan di ASEAN Meroket 240%. (Foto: Okezone.com/BUMN)
JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mencatat investasi pada sektor energi terbarukan di ASEAN meningkat 240% di sepanjang 2022.

"Salah satu pilar penting dari pembangunan berkelanjutan adalah transisi energi. Peningkatan investasi di sektor energi terbarukan di ASEAN tumbuh positif, tahun lalu investasi baru di sektor energi terbarukan naik dan datanya cukup luar biasa sekali sebesar 240 persen di ASEAN," kata Bahlil, dikutip dari Antara, di Jakarta, Sabtu (2/9/2023).

AIF 2023 merupakan kegiatan sampingan dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN.

Kendati demikian, lanjut Bahlil, peningkatan investasi tersebut masih perlu terus didorong. Menurut analisis dari United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD,) dia mengungkapkan investasi untuk sektor energi terbarukan di ASEAN perlu naik hingga empat kali lipat atau sekitar 150 miliar dolar AS setiap tahunnya agar target transisi energi ASEAN tercapai.

"Kita mempunyai sumber daya alam tetapi kalau tidak cukup FDI (foreign direct investment) masuk untuk mendorong tentang investasi di bidang transisi energi akan susah untuk kemudian dapat kita wujudkan bersama-sama," kata dia.

Dirinya mencontohkan, investasi untuk kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di ASEAN pada 2022 juga meningkat sangat pesat sebesar 570%.

"Capaian ini memang kerja keras dari semua negara-negara di ASEAN. Untuk Indonesia, saya mengambil contoh pada waktu kurun waktu 2020 sampai dengan 2023, kita sudah mampu berkomunikasi dan berkomitmen dengan investor. Khususnya FDI sebesar 42 miliar dolar AS lebih untuk ekosistem EV, ini untuk membangun ekosistem dari dulu ke hilir untuk baterai maupun mobil dan dua perusahaan besar yang bermain di ekosistem baterai mobil di Indonesia sekarang udah masuk LG (Energy Solution) sama CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited)," tuturnya.

