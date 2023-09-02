China Turunkan Kredit untuk Pembelian Rumah Pertama

JAKARTA - Lembaga Pengawas Keuangan China mengumumkan kebijakan kredit perumahan akan disesuaikan.

People's Bank of China (PBOC) dan Administrasi Regulasi Keuangan Nasional China akan menurunkan suku bunga hipotek yang berlaku saat ini untuk pembelian rumah pertama.

Mulai 25 September, peminjam hipotek yang berlaku saat ini untuk pembelian rumah pertama dapat mengupayakan penurunan suku bunga dengan mengajukan perubahan suku bunga dalam kontrak atau menukarnya dengan hipotek baru.

Langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban bunga bagi para peminjam hipotek serta membantu menggenjot konsumsi dan investasi. Sektor perbankan kemungkinan juga akan mendapatkan kemudahan dalam membayar kembali hipotek di muka, yang akan meningkatkan pendapatan bunga mereka, kata kedua lembaga pengawas keuangan tersebut. Demikian dikutip dari Antara, Sabtu (2/9/2023).

Bank dan peminjam hipotek akan dipandu bernegosiasi secara independen sesuai dengan prinsip-prinsip berbasis pasar dan aturan hukum untuk menurunkan tingkat suku bunga kredit perumahan yang berlaku saat ini dengan cara yang tertib dan menjaga tatanan persaingan pasar, imbuh kedua lembaga.

Lebih lanjut pernyataan itu menyebutkan bahwa China juga akan menerapkan kebijakan yang seragam pada rasio uang muka minimum untuk hipotek perumahan komersial perorangan, baik bagi pembelian rumah pertama maupun rumah kedua.

Rasio uang muka minimum untuk hipotek perumahan komersial perorangan bagi pembelian rumah pertama dan rumah kedua masing-masing akan disesuaikan menjadi tidak lebih rendah dari 20 persen dan 30 persen secara nasional.