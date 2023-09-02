Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

KCIC Buka Banyak Loker Nih, Buruan Cek Ada Buat Lulusan SMA

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |10:08 WIB
KCIC Buka Banyak Loker <i>Nih</i>, Buruan Cek Ada Buat Lulusan SMA
KCIC Buka Lowongan Kerja. (foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) membuka lowongan kerja bagi putra putri terbaik bangsa untuk bergabung menjadi bagian di Kereta Api Cepat. Rekrutmen dibuka mulai dari lulusan SLTA.

"Kehadiran KA cepat membuka banyak peluang untuk masyarakat termasuk tersedianya lapangan pekerjaan. Tentu saja diharapkan dari proses rekrutmen ini akan terpilih putra putri daerah terbaik untuk membantu terciptanya layanan KA cepat yang optimal," kata GM Corporate Secretary Eva Chairunisa, dikutip dari Antara, Sabtu (2/9/2023).

Eva mengatakan, terdapat lima posisi yang dibuka, antara lain adalah Manager Information System Integration, Officer Training and Certification, Officer Corporate Planning and Strategi, EMU Washing Machine Operator, dan Analis Laboratorium.

Dia menyampaikan, proses rekrutmen ini merupakan bagian untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja lokal.

Nantinya SDM Indonesia mendapatkan transfer ilmu terkait operasi dan perawatan sarana, sehingga secara bertahap akan menggantikan seluruh pekerjaan yang dilakukan tenaga ahli KA cepat asal Tiongkok.

"Para tenaga kerja lokal ini akan mendapatkan pelatihan dari tenaga ahli dan alih pengetahuan. Tentu saja tujuan akhirnya agar kegiatan operasi dan perawatan KA cepat bisa dilakukan secara mandiri oleh SDM Indonesia," ujarnya.

Mengenai kriteria yang dibutuhkan, untuk posisi Manager Information System Integrasi dibutuhkan lulusan sarjana dan sederajat, diutamakan lulusan pendidikan di bidang IT dengan usia maksimal 35 tahun.

Pada posisi Officer Training and Certification dibutuhkan lulusan-lulusan sarjana dengan usia maksimal 27 tahun.

Untuk posisi officer corporate planning and certification, dibutuhkan pelamar dengan lulusan minimal pendidikan D3 dengan Jurusan Kearsipan atau Ilmu Perpustakaan.

Sedangkan untuk petugas EMU Washing Machine Operator dibutuhkan lulusan SMA/SMK Sederajat Jurusan Teknik Mesin atau Teknik Elektro dengan usia maksimal 25 tahun.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/455/3187044/kerja-oBDg_large.jpg
Magang Nasional Kemnaker Batch 3 Kapan Resmi Dibuka? Ini Syarat Terbaru dan Cara Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/455/3186825/lowongan_kerja-YsGR_large.jpg
Magang Nasional 2025 Batch 3 Dibuka, Cara Daftar hingga Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182852/kerja-X2jU_large.jpg
Chandra Asri (TPIA) Emiten Milik Prajogo Pangestu Buka Lowongan Kerja untuk Fresh Graduate, Ini Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/455/3180384/magang-r0pd_large.jpg
Magang Nasional Batch 2 Resmi Dibuka, Ini Cara Daftar hingga Jadwal Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/320/3180048/menaker-ynfN_large.jpg
Program Magang Nasional 2025 Batch 2 Dibuka, Kuota 80 Ribu Fresh Graduate
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177981/lowongan_kerja-5ES8_large.jpg
Alumni Program Magang Nasional Bakal Jadi Karyawan Setelah 6 Bulan?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement