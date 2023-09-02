KCIC Buka Banyak Loker Nih, Buruan Cek Ada Buat Lulusan SMA

JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) membuka lowongan kerja bagi putra putri terbaik bangsa untuk bergabung menjadi bagian di Kereta Api Cepat. Rekrutmen dibuka mulai dari lulusan SLTA.

"Kehadiran KA cepat membuka banyak peluang untuk masyarakat termasuk tersedianya lapangan pekerjaan. Tentu saja diharapkan dari proses rekrutmen ini akan terpilih putra putri daerah terbaik untuk membantu terciptanya layanan KA cepat yang optimal," kata GM Corporate Secretary Eva Chairunisa, dikutip dari Antara, Sabtu (2/9/2023).

Eva mengatakan, terdapat lima posisi yang dibuka, antara lain adalah Manager Information System Integration, Officer Training and Certification, Officer Corporate Planning and Strategi, EMU Washing Machine Operator, dan Analis Laboratorium.

Dia menyampaikan, proses rekrutmen ini merupakan bagian untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja lokal.

Nantinya SDM Indonesia mendapatkan transfer ilmu terkait operasi dan perawatan sarana, sehingga secara bertahap akan menggantikan seluruh pekerjaan yang dilakukan tenaga ahli KA cepat asal Tiongkok.

"Para tenaga kerja lokal ini akan mendapatkan pelatihan dari tenaga ahli dan alih pengetahuan. Tentu saja tujuan akhirnya agar kegiatan operasi dan perawatan KA cepat bisa dilakukan secara mandiri oleh SDM Indonesia," ujarnya.

Mengenai kriteria yang dibutuhkan, untuk posisi Manager Information System Integrasi dibutuhkan lulusan sarjana dan sederajat, diutamakan lulusan pendidikan di bidang IT dengan usia maksimal 35 tahun.

Pada posisi Officer Training and Certification dibutuhkan lulusan-lulusan sarjana dengan usia maksimal 27 tahun.

Untuk posisi officer corporate planning and certification, dibutuhkan pelamar dengan lulusan minimal pendidikan D3 dengan Jurusan Kearsipan atau Ilmu Perpustakaan.

Sedangkan untuk petugas EMU Washing Machine Operator dibutuhkan lulusan SMA/SMK Sederajat Jurusan Teknik Mesin atau Teknik Elektro dengan usia maksimal 25 tahun.