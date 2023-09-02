Perbandingan Gaji Shin Tae-yong di Timnas Indonesia VS Korea Selatan

JAKARTA- Perbandingan gaji Shin Tae-yong di Timnas Indonesia vs Korea Selatan menarik untuk diulas. Sejak diperkenalkan sebagai pelatih pada 29 Desember 2019 lalu, juru taktik asal Korea Selatan ini telah memberikan cukup banyak perubahan di tubuh skuad Garuda.

Meski beberapa kali gagal dalam meraih gelar juara pertama, namun di tangan Shin Tae-yong kualitas pemain Timnas Indonesia sedikit demi sedikit mengalami perubahan yang cukup signifikan.

Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (2/9/2023), ternyata tidak hanya perubahan kualitas Timnas Indonesia saja yang disoroti. Para penggemar sepak bola juga menyorot perbandingan gaji Shin Tae-yong di Timnas Indonesia vs Korea Selatan yang rupanya berbeda cukup jauh.

Sebelumnya, media asal Vietnam, Danviet, menyoroti gaji Shin Tae-yong di Indonesia yang bernilai USD 1 juta atau sekitar Rp. 14,3 miliar per tahun. Sehingga per bulannya mantan pelatih Seongnam Ilhwa Chunma ini menghasilkan setidaknya Rp. 1,1 miliar.

