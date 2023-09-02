Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Perbandingan Gaji Shin Tae-yong di Timnas Indonesia VS Korea Selatan

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |22:53 WIB
Perbandingan Gaji Shin Tae-yong di Timnas Indonesia VS Korea Selatan
Ilustrasi untuk gaji Shin Tae Yong (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA- Perbandingan gaji Shin Tae-yong di Timnas Indonesia vs Korea Selatan menarik untuk diulas. Sejak diperkenalkan sebagai pelatih pada 29 Desember 2019 lalu, juru taktik asal Korea Selatan ini telah memberikan cukup banyak perubahan di tubuh skuad Garuda.

Meski beberapa kali gagal dalam meraih gelar juara pertama, namun di tangan Shin Tae-yong kualitas pemain Timnas Indonesia sedikit demi sedikit mengalami perubahan yang cukup signifikan.

Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (2/9/2023), ternyata tidak hanya perubahan kualitas Timnas Indonesia saja yang disoroti. Para penggemar sepak bola juga menyorot perbandingan gaji Shin Tae-yong di Timnas Indonesia vs Korea Selatan yang rupanya berbeda cukup jauh.

Sebelumnya, media asal Vietnam, Danviet, menyoroti gaji Shin Tae-yong di Indonesia yang bernilai USD 1 juta atau sekitar Rp. 14,3 miliar per tahun. Sehingga per bulannya mantan pelatih Seongnam Ilhwa Chunma ini menghasilkan setidaknya Rp. 1,1 miliar.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190538//timnas_indonesia-Xafb_large.jpg
Bukan Sekadar Nama Besar, PSSI Tetapkan Kriteria Ketat bagi Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190482//timnas_malaysia-4E5F_large.jpg
Ranking FIFA Timnas Malaysia Merosot Setelah Dihukum FIFA Kalah 0-3, Disalip Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190463//shin_tae_yong-S3fi_large.jpg
3 Pelatih Pecatan Timnas Indonesia yang Wajib Dibayar Uang Kompensasinya oleh PSSI di Tahun 2025, Nomor 1 Shin Tae-yong!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190460//john_herdman_calon_kuat_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_fifa-UmiT_large.jpg
John Herdman Tolak Honduras demi Latih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190422//update_ranking_fifa_timnas_indonesia_setelah_timnas_malaysia_kalah_wo_0_3_malaysiant-2Har_large.jpg
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Malaysia Dihukum FIFA Kalah WO 0-3: Melesat Tajam?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190395//rizky_ridho_gagal_raih_trofi_fifa_puskas_award_2025_persija-4iV1_large.jpg
Rizky Ridho Gagal Masuk 3 Besar FIFA Puskas Award 2025, Santiago Montiel Pemenang Disusul Declan Rice!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement