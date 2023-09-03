Kereta Cepat Jakarta-Bandung Beroperasi 1 Oktober 2023 dengan 8 Perjalanan Kereta

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan pengoperasian Kereta Cepat Jakarta-Bandung beroperasi pada 1 Oktober 2023. Pengoperasian tersebut dilakukan dengan 8 perjalanan kereta.

Dia menjelaskan setelah sebulan beroperasi yakni bulan November perjalanan kereta akan bertambah menjadi 27 perjalanan kereta.

"Lalu pada Desember terdapat 40 perjalanan kereta, dan Januari 2024 mencapai 68 perjalanan kereta," kata Menhub dalam keterangan tertulis, Minggu (3/9/2022).

Adapun Menhub mengikuti uji coba Kereta Cepat Jakarta – Bandung (KCJB). Dia menyebut serangkaian uji coba kereta cepat terus dilakukan hingga dinyatakan siap beroperasi.

“Kami bersama KCIC terus berupaya melakukan penyempurnaan dengan melakukan serangkaian uji coba. Mudah-mudahan uji coba berjalan lancar dengan hasil yang baik, sehingga sudah bisa digunakan masyarakat pada bulan Oktober 2023,” ujar Menhub.