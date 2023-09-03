Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dorong Pemberdayaan UMKM, Sandiaga Uno: Ciptakan Lapangan Pekerjaan Baru

Hafizhuddin , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |13:44 WIB
Dorong Pemberdayaan UMKM, Sandiaga Uno: Ciptakan Lapangan Pekerjaan Baru
Menparekraf Sandiaga Uno Bicara Soal UMKM (Foto: Kemenparekraf)
JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan menciptakan lapangan kerja baru.

“Kita bisa maju jika UMKM kita, terberdayakan. Pertama, merekalah yang menciptakan lapangan kerja. Merekalah yang bisa menghidupkan ekonomi masyarakat. Belitung Timur memiliki potensi yang sangat besar. Saya melihat bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif ini tulang punggung ekonomi dari Belitung Timur maupun Kabupaten Belitung juga,” kata Sandiaga Uno pada keterangan tertulisnya, Minggu (3/9/2023).

Mendorong agar UMKM berdaya ini, Mas Menteri sampaikan kalau sudah sesuai dengan amanah dari Presiden Joko Widodo. Hal tersebut, ia sampaikan saat menghadiri acara Kelana Nusantara, pada tanggal 2 September 2023, di Kabupaten Belitung Timur.

“Indonesia akan mengambil peran terdepan untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif, mendorong peran ekonomi kreatif yang lebih besar dalam pemulihan ekonomi global. Melalui beberapa program unggulan yang ada agar di tahun 2024 bisa membuka 4,4 juta lapangan kerja baru dan berkualitas di sektor Parekraf,” ujar Sandiaga Uno.

Adapun, program-program yang sudah Kemenparekraf inisiasi yang bekerjasama dengan pemerintah daerah, seperti Apresiasi Kreasi Indonesia (AKI), Strategi Pengembangan Kabupaten/Kota Kreatif (KaTa Kreatif) Indonesia, Anugerah Desa Wisata, dan lain sebagainya.

