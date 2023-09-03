Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Benarkah PLTU Suralaya Penyebab Polusi Jakarta?

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |14:16 WIB
Benarkah PLTU Suralaya Penyebab Polusi Jakarta?
PLTU Suralaya Pastikan Tak Sebabkan Polusi Udara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PLTU Suralaya dinilai bukan menjadi penyebab polusi udara di Ibu Kota Jakarta. Di mana PLTU ini dalam posisi mati atau shutdown sejak 29 Agustus 2023.

“Jika dilihat dari hasil penelitian, kondisi meteorologi menjadi faktor besar yang mempengarugi polusi udara di Jakarta saat ini. Pada bulan Agustus dan saat ini, emisi PLTU tidak mengarah ke Jakarta. Arah angin menuju ke barat dan barat daya. Bukan ke timur atau arah menuju Jakarta,” kata Peneliti sekaligus Guru Besar Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung Profesor Puji Lestari , Minggu (3/9/2023).

Menurut Puji, pengelolaan PLTU Suralaya sudah memenuhi aturan yang ditetapkan Pemerintah, terutama dalam mengelola emisi yang dihasilkan. Pengelolaan PLTU yang menghasilkan listrik tidak kurang dari 3.000 MW itu sudah sangat bagus.

Terkait dengan ramai-ramai polusi udara di Jakarta perlu diketahui bahwa penyebab utamanya adalah sektor transportasi.

“PM 2.5 di Jakarta banyak dihasilkan oleh kendaraan bermotor, terutama kendaraan berat/heavy duty vehicle,” ujarnya.

Halaman:
1 2
