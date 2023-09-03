Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Angkutan Barang Dibatasi pada KTT ASEAN Ke-43, Ini Rinciannya

Heri Purnomo , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |15:05 WIB
Angkutan Barang Dibatasi pada KTT ASEAN Ke-43, Ini Rinciannya
Angkutan Barang Tak Boleh Melintas pada KTT ASEAN (Foto: Kemenhub)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) melakukan pembatasan operasional kendaraan angkutan barang pada sejumlah ruas tol di Jakarta jelang perhelatan akbar KTT Ke-43 ASEAN 2023.

Adapun ketentuan tersebut tercantum dalam Surat Keputusan Kepala BPTJ Nomor KP-BPTJ 221 Tahun 2023 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Pada Masa Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN Tahun 2023 di Ruas Tol Wilayah Jakarta.

Plt Kepala BPTJ Agung Raharjo menyatakan pembatasan tersebut akan diberlakukan mulai tanggal 5 September pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 7 September pukul 23.59 WIB.

Agung mengatakan terdapat empat ruas jalan tol yang akan diberlakukan pembatasan operasional angkutan barang, yaitu ruas Tol Cawang-Tomang-Pluit, Tol Tomang-Pluit, Tol Kembangan-Tomang, dan Tol Prof. Dr. Ir. Sedyatmo (Pluit-Kamal Muara).

Akan tetapi ada beberapa kendaraan angkutan barang yang dikecualikan dan diperbolehkan melintas selama perhelatan KTT ke-43 ASEAN, mulai dari kendaraan pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM)/ Bahan Bakar Gas (BBG), ternak, hingga sembako.

