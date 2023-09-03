Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menko Luhut: Bali Internasional Hospital Kurangi Masyarakat Berobat ke Luar Negeri

Heri Purnomo , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |16:35 WIB
Menko Luhut: Bali Internasional Hospital Kurangi Masyarakat Berobat ke Luar Negeri
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan Bicara Soal Rumah Sakit (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa saat ini terdapat 2 juta masyarakat Indonesia yang melakukan pengobatan ke luar negeri. Hal ini menjadi tantangan besar bagi dunia kesehatan di Indonesia.

Pemerintah saat ini membangun Bali International Hospital (BIH) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan, Sanur, Bali yang telah dilakukan groundbreaking pada 2021 lalu. Adapun BIH dirancang sebagai layanan wisata medis di Indonesia.

Dia menuturkan BIH menggandeng Mayo Clinic sebuah rumah sakit terbaik di Amerika Serikat dan terpercaya di industri kesehatan dunia, tujuannya adalah untuk memberikan kualitas layanan terbaik bagi masyarakat.

Dan juga tengah melakukan proses rekrutmen spesialisasi yang dibutuhkan mulai dari kardiologi dengan berbagai sub spesialisasi.

"Saya yakin manfaat yang akan didapatkan oleh dokter di lingkungan BIH akan sangat kompetitif dibandingkan peluang yang ada di luar negeri," jelasnya dalam Forum Kesehatan Indonesia yang disiarkan secara virtual, Minggu (3/9/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187939/toba_pulp_lestari-W9G1_large.jpg
5 Fakta Pemilik Toba Pulp Lestari hingga Luhut Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/320/3188225/luhut_soal_bandara_iimp-EGzT_large.jpg
7 Fakta Bandara hingga Gaji Pegawai IMIP Bikin Heboh, Begini Respons Luhut 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188106/luhut-ENX8_large.jpg
Soal Jadi Pemilik Toba Pulp Lestari, Ini Respons Luhut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187790/luhut-SJlB_large.jpg
Luhut Bantah Jadi Pemilik Toba Pulp Lestari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187777/luhut-a4wq_large.png
Luhut Buka Suara soal Isu Dikaitkan Pemilik Toba Pulp Lestari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187199/luhut-RcdJ_large.png
Luhut Buka-bukaan Alasan Bandara IMIP Dibangun dan Proyek China di Morowali
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement