Menko Luhut: Bali Internasional Hospital Kurangi Masyarakat Berobat ke Luar Negeri

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa saat ini terdapat 2 juta masyarakat Indonesia yang melakukan pengobatan ke luar negeri. Hal ini menjadi tantangan besar bagi dunia kesehatan di Indonesia.

Pemerintah saat ini membangun Bali International Hospital (BIH) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan, Sanur, Bali yang telah dilakukan groundbreaking pada 2021 lalu. Adapun BIH dirancang sebagai layanan wisata medis di Indonesia.

BACA JUGA: Menko Luhut Targetkan Bali International Hospital Beroperasi pada Agustus 2024

Dia menuturkan BIH menggandeng Mayo Clinic sebuah rumah sakit terbaik di Amerika Serikat dan terpercaya di industri kesehatan dunia, tujuannya adalah untuk memberikan kualitas layanan terbaik bagi masyarakat.

Dan juga tengah melakukan proses rekrutmen spesialisasi yang dibutuhkan mulai dari kardiologi dengan berbagai sub spesialisasi.

"Saya yakin manfaat yang akan didapatkan oleh dokter di lingkungan BIH akan sangat kompetitif dibandingkan peluang yang ada di luar negeri," jelasnya dalam Forum Kesehatan Indonesia yang disiarkan secara virtual, Minggu (3/9/2023).