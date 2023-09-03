Menko Luhut Sebut Afrika Selatan Minta Bantuan Indonesia Urus Listrik yang Sering Padam

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberi kesan menarik ketika menemani Presiden Joko Widodo ke negara-negara Afrika.

Luhut mengatakan kunjungan tersebut merupakan satu langkah strategis bagi perekonomian dan geopolitik Indonesia. Pasalnya Afrika Selatan meminta bantuan Indonesia perihal pasokan listrik di sana yang sangat minim.

"Sampai-sampai lampu kota di Johannesburg sering nyala-padam. Padahal, Afrika Selatan punya stranded gas yang berpotensi menghasilkan listrik sampai 100 megawatt," kata Luhut dikutip dari instagram @luhut.pandjaitan, Minggu (3/9/2023).

Luhut mengatakan atas permintaan itu, pemerintah Indonesia membuat kesepakatan antara Pertamina dan pihak Afrika Selatan untuk bekerja sama.

Selain itu, beberapa kesepakatan kerja sama di bidang energi, sumber daya mineral, bahan pangan, bahkan pharmaceutical juga berhasil Indonesia eksplorasi lebih jauh dengan Kenya, Zimbabwe, dan Tanzania.