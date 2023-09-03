Advertisement
HOT ISSUE

Menko Luhut Sebut Afrika Selatan Minta Bantuan Indonesia Urus Listrik yang Sering Padam

Heri Purnomo , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |17:41 WIB
Menko Luhut Sebut Afrika Selatan Minta Bantuan Indonesia Urus Listrik yang Sering Padam
Menko Maritim dan Investasi Luhut Bicara Soal Kunjungannya ke Afrika (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberi kesan menarik ketika menemani Presiden Joko Widodo ke negara-negara Afrika.

Luhut mengatakan kunjungan tersebut merupakan satu langkah strategis bagi perekonomian dan geopolitik Indonesia. Pasalnya Afrika Selatan meminta bantuan Indonesia perihal pasokan listrik di sana yang sangat minim.

"Sampai-sampai lampu kota di Johannesburg sering nyala-padam. Padahal, Afrika Selatan punya stranded gas yang berpotensi menghasilkan listrik sampai 100 megawatt," kata Luhut dikutip dari instagram @luhut.pandjaitan, Minggu (3/9/2023).

Luhut mengatakan atas permintaan itu, pemerintah Indonesia membuat kesepakatan antara Pertamina dan pihak Afrika Selatan untuk bekerja sama.

Selain itu, beberapa kesepakatan kerja sama di bidang energi, sumber daya mineral, bahan pangan, bahkan pharmaceutical juga berhasil Indonesia eksplorasi lebih jauh dengan Kenya, Zimbabwe, dan Tanzania.

