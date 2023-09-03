Implementasi DEFA Bisa Dongkrak Ekonomi Digital ASEAN hingga USD2 Triliun

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan bagaimana implementasi Digital Economic Framework Agreement (DEFA) bisa mendongkrak ekonomi digital ASEAN hingga 2 kali lipat.

"Indonesia juga dalam peluncuran (kesepakatan) DEFA hari ini, apabila DEFA ini diberlakukan di 2025, ini akan meningkatkan ekonomi digital ASEAN business as usual yang tadinya USD1 triliun hingga 2 kali lipat," ujar Airlangga dalam Konferensi Pers pertemuan ASEAN Economic Community Council (AECC) ke-23 di Jakarta, Minggu (3/9/2023).

Dengan implementasi DEFA, maka angka ekonomi digital ASEAN ini bisa meningkat menjadi USD2 triliun di tahun 2030.

Dia menuturkan isu keberlanjutan menjadi isu bersama, dan terkait ekosistem, keberlanjutan daripada termasuk di dalamnya kendaraan listrik.

BACA JUGA: Sri Mulyani Bakal Naikkan Dana Insentif Daerah pada 2024

"Kami juga membahas persiapan Timor Leste masuk ke ASEAN, dan dalam pertemuan tadi, terdapat beberapa dokumen yang akan dibawa ke pemimpin ataupun kepala negara," ucap Airlangga.