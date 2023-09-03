Menko Luhut: Transisi Energi Jadi Peluang Besar Tumbuhkan Ekonomi ASEAN

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan saat ini transisi energi menjadi tantangan dan peluang besar bagi negera-negara ASEAN untuk dapat tumbuh menjadi kekuatan ekonomi dunia.

"Transisi energi adalah tantangan dan peluang bagi ASEAN, yang menyiratkan transformasi seutuhnya dalam memproduksi, mengonsumsi, dan mengalokasikan sumber daya," jelasnya Luhut dalam acara pembukaan The ASEAN Business and Investment Summit (ABIS) 2023, Minggu (3/9/2023).

Luhut mengatakan, ergi terbarukan, kendaraan listrik, penyimpanan energi, critical minerals, dan carbon offset merupakan peluang dalam transisi energi. ASEAN perlu lebih banyak kolaborasi.

Di mana pihak swasta mengisi kekosongan dalam hal pendanaan bagi proyek yang dijalankan. Sedangkan pemerintah memainkan peranya melalui kebijakan yang dikeluarkan.

“Untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang sangat besar di ASEAN, kita tidak dapat melakukannya sendiri. Mengandalkan dana publik saja tidak akan cukup untuk mempercepat upaya kita atau membiayai semua proyek kita secara memadai. Kami yakin potensi ekonomi ASEAN akan dapat kita lihat di tahun-tahun mendatang," katanya.