Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menko Airlangga Ajak Delegasi Jadikan ASEAN Pusat Pertumbuhan Ekonomi Dunia

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |21:22 WIB
Menko Airlangga Ajak Delegasi Jadikan ASEAN Pusat Pertumbuhan Ekonomi Dunia
Menko Perekonomian Airlangga Bicara Soal Ekonomi ASEAN (Foto: Dok Kemenko Perekonomian)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan ajakan ke para Menteri dari negara anggota untuk memperkuat kerja sama guna menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan regional hingga global (dunia).

”Kita harus terus meningkatkan kerja sama dan integrasi ekonomi kawasan dalam rangka penguatan arsitektur perdagangan dan rantai pasok regional, membuat pilihan kebijakan untuk meningkatkan daya saing, ketahanan, dan reformasi struktural yang didorong oleh keberlanjutan, digitalisasi dan perubahan demografis,” kata Menko Airlangga dalam Pertemuan Ke-23 Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (AECC) di Jakarta dikutip Antara, Minggu (3/9/2023).

Dia menuturkan ada lima isu penting yang menjadi kunci bagi peran ASEAN ke depannya, yakni geopolitik, fragmentasi rantai pasok, transisi hijau inovasi digital, dan pertumbuhan inklusif.

Dengan mempererat kerja sama dalam kelima aspek tersebut, maka ASEAN dapat menjadi pusat investasi hingga mesin pertumbuhan global yang berdaya saing.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190746/ekonomi_ri-P6S1_large.jpg
Koperasi Merah Putih Harus Jadi Tulang Punggung Ekonomi RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/320/3190455/gubernur_bank_indonesia-qbI5_large.jpeg
Gubernur BI Soroti Pelemahan Ekonomi Dunia pada 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/320/3190081/galon-ujCn_large.jpg
KKI: 57 Persen Galon Lanjut Usia Masih Beredar Luas di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/320/3190011/ekonomi_ri-2gjR_large.jpg
Dampak Bencana Sumatera, Pertumbuhan Ekonomi Diproyeksi Tertahan 0,32 Persen dari PDB di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/320/3188183/perdagangan_karbon-JFij_large.jpg
RI Siap Pimpin Perdagangan Karbon Dunia, Potensi Ekonomi  Rp9.422 Triliun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188055/kkp-xTbi_large.jpg
RI Targetkan Potensi Transaksi Rp132 Miliar di FIE 2025 Paris
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement