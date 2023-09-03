Menko Airlangga Ajak Delegasi Jadikan ASEAN Pusat Pertumbuhan Ekonomi Dunia

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan ajakan ke para Menteri dari negara anggota untuk memperkuat kerja sama guna menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan regional hingga global (dunia).

”Kita harus terus meningkatkan kerja sama dan integrasi ekonomi kawasan dalam rangka penguatan arsitektur perdagangan dan rantai pasok regional, membuat pilihan kebijakan untuk meningkatkan daya saing, ketahanan, dan reformasi struktural yang didorong oleh keberlanjutan, digitalisasi dan perubahan demografis,” kata Menko Airlangga dalam Pertemuan Ke-23 Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (AECC) di Jakarta dikutip Antara, Minggu (3/9/2023).

Dia menuturkan ada lima isu penting yang menjadi kunci bagi peran ASEAN ke depannya, yakni geopolitik, fragmentasi rantai pasok, transisi hijau inovasi digital, dan pertumbuhan inklusif.

Dengan mempererat kerja sama dalam kelima aspek tersebut, maka ASEAN dapat menjadi pusat investasi hingga mesin pertumbuhan global yang berdaya saing.