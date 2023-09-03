Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bapanas: Indonesia Jadi Andalan Pangan di ASEAN

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |21:37 WIB
Bapanas: Indonesia Jadi Andalan Pangan di ASEAN
Bahan Pangan Jadi Andalan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyatakan Indonesia menjadi andalan pangan di kawasan ASEAN.

“Kalau di kawasan ASEAN, harusnya kita yang diandalkan soal pangan,” kata Arief saat ditemui usai menjadi pembicara dalam kegiatan ASEAN Business & Investment Summit 2023 di Jakarta dikutip Antara, Minggu (3/9/2023).

Arief mengatakan Indonesia telah melakukan beberapa persoalan yang menjadi kekhawatiran di level regional ASEAN, misalnya soal isu ketahanan pangan.

Dalam konteks tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran yang cukup kuat untuk ketahanan pangan tahun depan, yakni sebesar Rp108,8 triliun yang tercantum pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.

Dana tersebut disalurkan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp89,6 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp19,2 triliun.

