PUPR Terus Bangun Infrastruktur Secara Merata Seluruh Indonesia

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan pembangunan infrastruktur secara merata dan terintegrasi di seluruh Indonesia sebagai salah satu pilar Menyongsong Indonesia Emas 2045.

"Kementerian PUPR terus melakukan pembangunan infrastruktur secara merata dan terintegrasi di seluruh Indonesia. Pemerataan pembangunan wilayah merupakan salah satu pilar Menyongsong Indonesia Emas 2045," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah di Jakarta dikutip Antara, Minggu (3/9/2023).

Zainal Fatah mengatakan, pemerataan pembangunan daerah terus ditingkatkan. Wilayah Luar Jawa terutama Kawasan Timur Indonesia (KTI) didorong tumbuh lebih tinggi dari Jawa dan Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan tetap mempertahankan momentum pertumbuhan wilayah Jawa.

Dalam mewujudkan pemerataan pembangunan, peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Konstruksi untuk pembangunan infrastruktur merupakan hal penting.

Kementerian PUPR terus meningkatkan kompetensi SDM melalui Program Magister Super Spesialis Teknik yang telah berjalan sejak tahun 2020 bekerjasama dengan empat perguruan tinggi terkemuka di Indonesia yakni ITB, UGM, ITS dan UNDIP," kata Zainal Fatah.