HOME FINANCE PROPERTY

Gandeng Smart City Innovation Cluster, IKN Nusantara Bakal Jadi Kota Cerdas dan Bahagia

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |08:10 WIB
Gandeng Smart City Innovation Cluster, IKN Nusantara Bakal Jadi Kota Cerdas dan Bahagia
IKN Nusantara Jadi Kota Cerdas dan Bahagia (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) melakukan tandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang pengukuran kebahagiaan masyarakat perkotaan dengan Smart City Innovation Cluster (SCIC) di Techno House Nusantara, Penajam Paser Utara, Sabtu (2/9/2023) kemarin.

Kerja sama yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Prof. Mohammed Ali Berawi dan Chief Executive Officer SCIC Pertti Kortejärvi ini bertujuan untuk menjalin kooperasi untuk mendorong dan mempromosikan kerjasama dalam menjadikan Nusantara sebagai kota yang cerdas dan bahagia.

SCIC sebagai sebuah kooperatif independen non-profit yang terdiri atas perusahaan dan kota dari Finlandia dan negara lainnya menawarkan solusi untuk mengakselerasi pengembangan kota cerdas melalui kooperasi.

Hal ini sejalan dengan arah pengembangan IKN sebagai kota cerdas dan kota bahagia.

“Jadi kali ini otorita mempunyai MoU dengan SCIC di dalam mengembangan dan merencanakan dan membangun kota smart city Nusantara,” tutur Deputi Ali Berawi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (3/9/2023).

