HOME FINANCE PROPERTY

Otorita IKN Ikuti Acara ASEAN Investment Forum 2023

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |08:29 WIB
Otorita IKN Ikuti Acara ASEAN Investment Forum 2023
OIKN Hadiri Asean Investment Forum (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ikut dalam perhelatan ASEAN Investment Forum 2023, Investments For Sustainable Development, di Lagoon Garden Hall, Hotel Sultan, Jakarta Pusat.

Acara ini merupakan acara yang diselenggarakan hasil kolaborasi antara ASEAN, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, dan Kementerian Investasi/BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) Republik Indonesia.

Acara ini diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkatkan kerja sama antar negara khususnya negara anggota ASEAN dalam bidang investasi dan salah satunya investasi terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Pada acara ini, Menteri Investasi/BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), Bahlil Lahadia menyatakan bahwa negara Indonesia memberikan kesempatan kepada banyak pihak untuk berinvestasi dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif.

“Hal ini dikarenakan investasi yang dilakukan di Indonesia tidak hanya bertujuan untuk menguntungkan pelaku investasi, namun juga bagaimana mengikutsertakan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Indonesia di dalamnya,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Senin (3/9/2023).

