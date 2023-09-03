Pengusaha Kazakhstan Siap Investasi di IKN Nusantara

JAKARTA – Pemerintah Kota Astana bersama KBRI Kazakhstan kunjungan ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Kegiatan ini merupakan kunjungan balasan dari kunjungan yang dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ke Astana, Kazakhstan untuk kerja sama sister city pada bulan Juli lalu.

Duta Besar RI untuk Kazakhstan dan Tajikistan Fadjroel Rachman menjelaskan bahwa kunjungan balasan ini dilakukan berdasarkan arahan Presiden RI untuk melakukan kerja sama antara Astana sebagai ibukota terbaru di dunia dan IKN sebagai kota yang akan mengambil alih titel ibukota terbaru di dunia tersebut.

“Sebagai sister city, IKN belajar banyak hal dari Astana tentang bagaimana caranya membangun ibukota yang smart dan liveable. Dan mereka (pemerintah Astana) juga ingin mengetahui bagaimana nantinya kita akan membangun IKN sebagai kota hutan berkelanjutan,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (3/9/2023).

Selain dihadiri oleh pemerintah Kota Astana, kunjungan ini juga dihadiri oleh beberapa delegasi investor dan media lokal Kazakhstan untuk melihat peluang investasi dan mengenalkan IKN ke Eurasia, khususnya Asia Tengah dan Rusia.

Pada kesempatan ini, rombongan mengunjungi Techno House, Titik Nol Nusantara, Sumbu Kebangsaan Barat, dan Hunian Pekerja Konstruksi.