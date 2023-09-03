Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Krakatau Bandar Samudera Bangun Dermaga Logistik Terintegrasi di IKN

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |09:22 WIB
Krakatau Bandar Samudera Bangun Dermaga Logistik Terintegrasi di IKN
Dermaga Logistik di IKN Nusantara (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – PT Krakatau Bandar Samudera (KBS) berencana bangun dermaga logistik di Ibu Kota Nusantara (IKN). Pembangunan ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama PT Bina Karya (Persero) dengan PT Pos Indonesia (Persero) terkait jasa kurir dan logistic hub untuk memudahkan kebutuhan pelayanan. KBS sendiri merupakan anak usaha PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama PT Bina Karya (Persero) Boyke P. Soebroto pada acara Penandatanganan Head of Agreement (HoA) antara PT Bina Karya (Persero) dengan PT Krakatau Bandar Samudera tentang Kerja Sama Pengoperasian dan Pengembangan Dermaga Logistik di Wilayah Ibu Kota Nusantara di The Royale Krakatau Hotel.

“Dalam penyediaan jasa kurir pasti butuh kemudahan transportasi logistik, salah satunya pelabuhan. Semoga dengan bantuan dari KBS ini kita bisa memberikan pelayanan yang end-to-end dan bersinergi dengan semua,” ujar Boyke dalam keterangan tertulisnya, Minggu (3/9/2023).

Dalam kesempatan yang sama, Plt Direktur Utama PT Krakatau Bandar Samudera Cahyo Antarikso menyatakan kesiapan KBS untuk turut terlibat dan membantu pembangunan IKN.

Halaman:
1 2
