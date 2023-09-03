Wahana Karya Suplaindo Buka Lapangan Kerja, Ini Syarat Lengkapnya

JAKARTA – PT Wahana Karya Suplaindo membuka lowongan kerja baru yang kali ini akan ditempatkan di Hong Kong dengan rentang gaji berkisar di Rp9,2 juta.

Melansir Instagram @kemnaker, Minggu (3/9/2023), perusahaan yang bergerak di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut sedang mencari pelamar yang memiliki niatan untuk mengisi posisi House Maid.

Pendaftaran sudah bisa dilakukan mulai hari ini, Minggu 3 September 2023, dan akan ditutup pada 16 November 2023.

Deskripsi pekerjaan yang akan dilakukan adalah:

1. Mengerjakan pekerjaan dasar rumahan seperti memasak, mencuci dan bebersih