Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Wahana Karya Suplaindo Buka Lapangan Kerja, Ini Syarat Lengkapnya

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |22:13 WIB
Wahana Karya Suplaindo Buka Lapangan Kerja, Ini Syarat Lengkapnya
Lowongan Kerja di Hong Kong (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – PT Wahana Karya Suplaindo membuka lowongan kerja baru yang kali ini akan ditempatkan di Hong Kong dengan rentang gaji berkisar di Rp9,2 juta.

Melansir Instagram @kemnaker, Minggu (3/9/2023), perusahaan yang bergerak di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut sedang mencari pelamar yang memiliki niatan untuk mengisi posisi House Maid.

Pendaftaran sudah bisa dilakukan mulai hari ini, Minggu 3 September 2023, dan akan ditutup pada 16 November 2023.

Deskripsi pekerjaan yang akan dilakukan adalah:

1. Mengerjakan pekerjaan dasar rumahan seperti memasak, mencuci dan bebersih

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190648/menaker-DlhV_large.png
Menaker Imbau Pegawai Swasta WFA 29-31 Desember 2025, Gaji Jangan Dipotong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181148/uu_ketenagakerjaan-MIOw_large.jpg
UU Ketenagakerjaan Baru, Skema PHK dan Pengupahan Bakal Diubah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180471/menaker_soal_lapangan_kerja-BjKx_large.jpg
Menaker Sebut Butuh 1,5 Juta Pekerja untuk Kelola Sampah hingga Pembangkit Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3176921/pengemis-kqKY_large.jpg
Kisah Pengemis Terkaya di Dunia Punya Harta Rp14 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172823/tenaga_kerja-WT1E_large.jpg
10 Juta Orang Butuh Pekerjaan Tiap Tahun, Angka Pengangguran Masih Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172822/gen_z-MoUF_large.jpg
Gen Z Sulit Dapat Pekerjaan, Kemnaker: Soft Skill Agak Kurang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement